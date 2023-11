Julia-Niharika Sen

Julia-Niharika Sen wurde 1967 in Kiel geboren. Ihr Name verrät aber schon die indischen Wurzeln der Familie väterlicherseits. In Hamburg studierte sie nach dem Abitur Anglistik und Romanistik. Während ihres Studiums verbrachte sie längere Zeit in Madrid und London. Seit 1999 arbeitet sie als freiberufliche Journalistin für das NDR Fernsehen und moderiert die Weltbilder und das Hamburg Journal.