Annette Matz

Geboren in: Braunschweig

am: an einem Januartag, ein paar Jahre vor Woodstock.

Das wollte ich als Kind werden: Schuhverkäuferin - ich liebe Schuhe!

Das mache ich bei NDR 90,3: Über das Hamburg Ballett berichten, Themenschwerpunkte vorbereiten, für die Sommertour arbeiten und selten in die Kantine gehen. Das liegt aber nicht an der Kantine.

Mein schönstes Erlebnis: Meine zwei Kinder.

Das war mir peinlich: Einmal am Tag sollte man sich blamieren - alte Managementweisheit, sagt meine Freundin. Von daher kann ich nicht alles aufzählen.

Mein Lebensmotto: Keep calm and enjoy.

Das esse ich am liebsten: Schokolade und Schokolade und Schokolade.

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Bücher. Viele Bücher!

Das mache ich, wenn ich nicht bei NDR 90,3 bin: Fit bleiben und ins Theater gehen.

Da bin ich gerne, wenn ich nicht in Hamburg bin: Barcelona - meine Stadt!

Deshalb liebe ich es, nach Hamburg zurückzukehren: Ich habe so tolle Nachbarinnen und Nachbarn.