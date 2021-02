Hamburg will Vergabe von Impfterminen verbessern Stand: 02.02.2021 17:18 Uhr In Hamburg sind auch am Dienstag wieder Impftermine vergeben worden - und erneut hat es Probleme gegeben. Angesichts der Systemüberlastung bei der Vergabe der Termine für das Impfzentrum hat der Senat Besserung versprochen.

Kein Durchkommen, falsche Auskünfte in der Hotline, technische Probleme bei der Online-Buchung: Den NDR erreichten auch am Dienstag wieder sehr viele Rückmeldungen frustrierter Hamburgerinnen und Hamburger, die auf einen Impftermin gehofft hatten, aber keinen bekamen.

"Da ist Unmut programmiert"

Walter Plassmann, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, die die Terminvergabe mit organisiert, sieht im Gespräch mit NDR 90,3 das größte Problem beim fehlenden Impfstoff: "Wenn es nur einen möglichen Termin für zehn Berechtigte gibt, kann man das auch mit dem besten System der Welt nicht in Deckung bringen. Da ist Unmut programmiert."

Behörde fordert Nachbesserungen

Die Sozialbehörde sieht das etwas anders: Sie verlangt Nachbesserungen bei der Schulung der Mitarbeitenden. Der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sei klargemacht worden, "dass diese Umstände unverzüglich abzustellen sind", sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer.

Bandansage soll unnötiges Warten beenden

Laut Schweitzer soll bei dem System der Kassenärztlichen Bundesvereinigung künftig eine Bandansage Anrufende der zentralen Nummer 116 117 darüber aufklären, wenn keine Termine mehr verfügbar sind.

Neue Terminvergaben künftig donnerstags

Außerdem würden auf der Plattform impfterminservice.de Termine während des Buchungsprozesses reserviert, so dass sie nicht anderweitig vergeben werden können, während ein Interessent oder eine Interessentin noch seine Daten eingibt. Und drittens würden jetzt regelmäßig donnerstags neue Termine freigeschaltet, sagte Schweitzer.

Online werden deutlich mehr Termine vermittelt als am Telefon

Am Montag waren gut 17.000 Termine erfolgreich an über 80-Jährige und Pflegekräfte vergeben worden. "Davon sind 16.800 in Nullkommanix übers Internet weggegangen und 200 übers Callcenter vermittelt worden." Von 35.000 Anrufenden, die zusammen mehr als 4.600 Stunden in der Warteschleife verbrachten, war also nur ein Bruchteil erfolgreich.

In dieser Woche sollen auch am Mittwoch und Donnerstag noch einmal Impftermine für das Zentrum in den Messehallen freigeschaltet werden. Zuletzt kamen immer wieder auch Hamburgerinnen und Hamburger ins Impfzentrum, die eigentlich noch gar nicht dran waren. Wer einen Termin ergattert, seinen Anspruch im Impfzentrum aber nicht beweisen kann, werde wieder weggeschickt, heißt es aus der Sozialbehörde.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.02.2021 | 17:00 Uhr