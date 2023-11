Zwei Tote in der City Nord: Polizei nimmt Mann fest Stand: 27.11.2023 11:10 Uhr Ein 29 Jahre alter Mann wird verdächtigt, zwei Mitbewohner in einer Unterkunft im Überseering in Hamburg-Winterhude getötet zu haben.

Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, waren die beiden 21 und 42 Jahre alten Männer bereits am frühen Freitagmorgen nach einem Hinweis tot in einer Wohnung der Unterkunft in der City Nord gefunden worden. Eine erste Untersuchung ergab, dass die beiden offenbar umgebracht worden sind.

Nach Ermittlungen der Mordkommission wurde der 29 Jahre alte Mitbewohner der beiden festgenommen. Wie und warum er die beiden Männer möglicherweise getötet hat, steht noch nicht fest. Die Untersuchungen der Leichen seien noch nicht abgeschlossen, so die Polizei.

