Zwei Tote bei Messerangriff in Billstedt: Mutmaßlicher Täter stellt sich Stand: 03.02.2024 15:10 Uhr Der 32-jährige Tatverdächtige im Fall der beiden mit einem Messer getöteten Männer in Hamburg-Billstedt hat sich gestellt. Die Polizei hatte ihn recht schnell im Visier, weil er mit den beiden Opfern verwandt ist. Die beiden Toten sollen sein Vater und Onkel sein.

Der Mann sei am Sonnabendvormittag zum Polizeikommissariat 42 in Billstedt gekommen und sei vorläufig festgenommen worden, teilten die Beamten mit. Der mutmaßliche Täter kommt jetzt vor den Untersuchungsrichter. Am Freitagmittag hatte die Polizei beim Kurznachrichtendienst X darüber informiert, dass in Billstedt zwei tödlich verletzte Personen aufgefunden wurden. Einer lag neben einem geparkten Auto, der zweite mitten auf der Straße. Die zugezogenen Rettungskräfte konnten nichts mehr für die beiden Männer tun.

Spezialkräfte bei Fahndung im Einsatz

Der Täter konnte zunächst flüchten, die Polizei suchte auch mit schwer bewaffneten Spezialkräften nach ihm. An mehreren Orten in der Stadt liefen laut den Ermittlern Fahndungsmaßnahmen, unter anderem in Neuengamme. Den Tatort in der Druckerstraße sperrten die Beamtinnen und Beamten weiträumig ab. Es wurden Sichtschutzwände und kleine Zelte aufgebaut, um den Tatort vor neugierigen Blicken zu schützen. Die Mordkommission nahm Ermittlungen auf.

Täter soll der Sohn von einem der Opfer sein

Nach NDR Informationen soll der Täter der Sohn einer der getöteten Männer sein. Das andere Opfer sei sein Onkel. Hintergrund ist offenbar ein familiärer Streit, der eskalierte und in der tödlichen Messerattacke gipfelte.

Durchsuchungen in Horn und Lohbrügge

Auf der Suche nach dem 32-Jährigen durchsuchte die Polizei am Freitagabend zwei Wohnungen. Die beiden Objekte in Lohbrügge und Horn wurden von schwerbewaffneten Spezialkräften gestürmt und anschließend von Ermittlerinnen und Ermittlern des Landeskriminalamts durchsucht.

In Neuengamme lief am Freitag ein weiterer Einsatz, der laut Polizei mit der Tat in Billstedt zusammenhing. Genaue Informationen dazu gab es nicht.

Polizei sucht weiter Zeugen

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeuginnen und Zeugen der Tat. Die Polizei bittet insbesondere eine ältere Dame, die Fahrerin eines silbernen Kleinwagens, sich zu melden.

