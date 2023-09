Zwei Schwerverletzte nach zwei Messerangriffen in Hamburg Stand: 05.09.2023 06:31 Uhr Zwei Tatorte, zwei lebensgefährlich verletzte Männer und die Tatwaffe in beiden Fällen ein Messer: Die Hamburger Polizei ermittelt wegen zwei versuchter Tötungsdelikte.

Zunächst gab es einen Einsatz in der Wallstraße in Hohenfelde. Einsatzkräfte der Polizei fanden am Montagabend gegen 19:30 Uhr in einem Kleinbus mit polnischem Kennzeichen einen Schwerverletzten, niedergestochen mit einem Messer. Nach Angaben der Polizei hatte sich der 30-Jährige mit mehreren anderen in dem Kleintransporter gestritten. Dann kam es zu den Messerstichen am Oberkörper. Der mutmaßliche Täter flüchtete in einem Pkw.

Ein zweiter Einsatz fand im Rahewinkel in Mümmelmannsberg statt. In einem Mehrfamilienhaus gerieten mehrere Männer offenbar in Streit, dabei wurde einer von ihnen ebenfalls mit einem Messer niedergestochen, auch er schwebt zunächst in Lebensgefahr. Einen Tatverdächtigen konnte die Polizei in der Nähe des Hauses festnehmen.

Weitere Einzelheiten sind bislang zu beiden Einsätzen noch nicht bekannt - die Kriminalpolizei ermittelt.

