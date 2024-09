Zwei Schwertransporter in der Nacht durch Hamburg gerollt Stand: 04.09.2024 06:34 Uhr In der Nacht zum Mittwoch sind in Hamburg zwei Schwertransporter von Altona nach Wandsbek gerollt. Die Straßen auf der Route wurden zwischenzeitlich gesperrt.

Die Transporter waren beladen mit mehr als 30 Meter langen Stahltanks. Dabei handelte es sich um Fermentoren zur Hefeherstellung. Diese mussten zur Firma Ohly, einem Hamburger Traditionsunternehmen in Sachen Hefe und Hefeextrakten, gebracht werden. Da die Firma im kommenden Jahr expandieren will, braucht es eine neue Fermentationsanlage. Sie soll eine der größten in Europa werden.

Transport wurde begleitet

Da die Schwertransporter unter keiner Brücke durchpassen, musste eine besondere Route vom Hafen durch die Stadt gewählt werden. Diese führte zunächst von der Van-der-Smissen-Straße in Richtung Reeperbahn. Weiter ging es über den Millerntorplatz zur St. Petersburger Straße und dann über die Kennedybrücke. Begleitet wurde der Transport von Polizeiwagen und Autos der Verkehrsbehörde.

Mehrstündige nächtliche Fahrt

Diese mussten aufpassen, dass die über fünf Meter hohen Transporter keine Ampel touchieren. Sollte das doch passieren, sollten die Ampeln wieder in Position gebracht werden. Ziel war die Wandsbeker Zollstraße. Dort kamen die Tieflader nach mehrstündiger Fahrt an.

