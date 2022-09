Zehn Jahre Jugendberufsagentur: Kanzler Scholz feiert mit Stand: 23.09.2022 21:00 Uhr In Hamburg wurden sie als Erstes flächendeckend eingerichtet: Seit zehn Jahren gibt es die Jugendberufsagenturen in Hamburg, die Schulabgängern und -abgängerinnen beim Übergang in Ausbildung und Beruf helfen sollen. Zum Jubiläum kam Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag in die Hansestadt.

Scholz, der die Jugendberufsagentur in Hamburg als Bürgermeister auf den Weg gebracht hatte, sagte: "Wenn ich einmal aufschreiben oder sagen soll, was denn zu den Dingen gehört, die mir besonders wichtig sind in meiner politischen Laufbahn, dann zählen unbedingt die Jugendberufsagenturen dazu." Sie seien "etwas ganz Tolles".

Auch Tschentscher dabei

Mit Scholz feierten unter anderem auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sowie die Spitzen der Jugendberufsagentur-Partnerinnen und Partner.

Vor Gründung der Jugendberufsagentur mussten sich Schulabgängerinnen und -abgänger bei Fragen zu ihrem Weg in Ausbildung und Beruf bei den unterschiedlichsten Stellen informieren, dafür oft mehrfach quer durch die Stadt fahren und die einzelnen Angebote am Ende allein zu einem Fahrplan für ihre Zukunft zusammenführen. Etlichen gelang das nicht, sie scheiterten an der Bürokratie, waren überfordert, gaben auf, landeten in Aushilfsjobs - um dann ohne Ausbildung dem regulären Arbeitsmarkt irgendwann gänzlich verloren zu gehen.

Jeder Bezirk hat eine Jugendberufsagentur

2012 hat sich Hamburg unter dem damaligen Bürgermeister Scholz auf den Weg gemacht, dies zu ändern. Zunächst wurden im September in Hamburg-Mitte und in Hamburg-Harburg die ersten beiden Jugendberufsagenturen eröffnet, im Dezember 2013 folgte dann in Hamburg-Bergedorf die letzte der insgesamt sieben Einrichtungen in den sieben Bezirken. Seither erhalten alle Hamburgerinnen und Hamburger unter 25 Jahren Beratung, Unterstützung und Begleitung beim Übergang von der Schule in Ausbildung, Studium und Beruf - und zwar jeweils unter einem Dach.

Inzwischen gibt es in ganz Deutschland zahlreiche Jugendberufsagenturen.

