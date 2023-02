Zahlreiche Hamburger gedenken Erdbeben-Opfer vor dem Rathaus Stand: 13.02.2023 20:59 Uhr In Hamburg haben am Montagabend Bürgerinnen und Bürger der Opfer des Erdbebens in Syrien und der Türkei gedacht. Vor dem Rathaus fand eine Trauerveranstaltung mit zahlreichen Menschen statt.

Auch in Hamburg fühlen viele Menschen mit den Opfern der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien. Am Montagabend hatten sie die Möglichkeit, gemeinsam zu trauern. Die Veranstaltungen wurden von der Organisation Unternehmer ohne Grenzen, dem DGB Hamburg und dem Interreligiösen Forum Hamburg organisiert.

Veit: "Ausmaß der Naturkatastrophe kaum zu begreifen"

Auch Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD), die Vorsitzende des Interreligiösen Forums Hamburg, Bischöfin Kirsten Fehrs, und die DGB-Hamburg-Vorsitzende Tanja Chawla nahmen an der Veranstaltung teil. "Das Ausmaß der Naturkatastrophe in der Türkei und in Syrien ist kaum zu begreifen, die unzähligen Toten und Verletzen machen uns fassungslos", sagte Veit. Sie dankte allen Menschen, die Spenden sammeln, Betroffene unterstützen, für trauernde Personen da sind und überall in der Stadt ihre Hilfe anbieten.

Mitgebrachte Kerzen wurden entzündet

Bei einer Gedenkminute entzündeten die rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitgebrachte Kerzen. Die Veranstaltenden hatten im Vorfeld darum gebeten, auf Fahnen und Transparente zu verzichten. Unter den Anwesenden waren Angehörige und Freunde der Erdbeben-Opfer - und auch Leute, die die Naturkatastrophe vor im türkisch-syrischen Grenzgebiet miterlebt haben.

AUDIO: Zahlreiche Menschen trauern um Erdbeben-Opfer auf dem Rathausmarkt (1 Min) Zahlreiche Menschen trauern um Erdbeben-Opfer auf dem Rathausmarkt (1 Min)

Spenden und Hilfe aus Hamburg

"Wir sind in den Gedanken bei den Opfern", teilte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher bereits am Sonntag mit. "Unser Beileid und Mitgefühl gilt den Verletzten, den Angehörigen und allen, die weiter um vermisste Personen bangen müssen", betonte der Bürgermeister und verwies auf die Hilfsgüter, die Hamburger Organisationen in das Erdbebengebiet schicken. Auch Hamburg selbst wolle Hilfe schicken: Geliefert werden soll unter anderem logistisches Gerät und medizinischer Bedarf.

