"Wohlfühlmorgen" für Bedürftige und Obdachlose in Hamburg Stand: 11.11.2023 17:12 Uhr Die Aktion nennt sich "Hamburger Wohlfühlmorgen": Rund 350 Obdachlose und Menschen mit wenig Geld haben am Sonnabend in Borgfelde eine Art Wellnesskur im Kleinformat erhalten - gratis von rund 100 freiwilligen Helferinnen und Helfern.

An langen Tafeln war am Vormittag in der Pausenhalle der St. Ansgar Schule für ein Frühstück eingedeckt. Serviert wurde es dann unter anderem von Schülerinnen und Schüler der Schule. Zu den Brötchen gab es Live-Musik.

Massagen, Frisuren und Untersuchungen

Und nach dem Frühstück konnten sich die Gäste im ersten Stock der Schule kostenlos weiter verwöhnen lassen - zum Beispiel beim Haareschneiden, bei Maniküre, Pediküre und Massagen. Dazu konnten sie eine Sozial- oder Rechtsberatung bekommen oder in eine Brillensprechstunde gehen. Wer wollte, konnte auch Fotos von sich machen lassen. Ebenfalls vor Ort waren ein Tierarzt und eine rollende Arzt- und Zahnarztpraxis.

Veranstaltet wurde der 27. Hamburger Wohlfühlmorgen von der Caritas, den Maltesern, der Alimaus, dem Sozialdienst Katholischer Frauen und der St. Ansgar Schule. Unterstützt wurden die Verbände auch von Lehrlingen der anliegenden Berufsschulen.

