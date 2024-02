Stand: 14.02.2024 18:42 Uhr "Wir sind die Brandmauer": Demo in Hamburg am 25. Februar

In Hamburg soll es am 25. Februar eine weitere Großdemo geben. Der Protest, zu dem die Klimabewegung "Fridays For Future" aufruft, richtet sich gegen die AfD. Unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer" soll es am Bahnhof Dammtor um 13 Uhr losgehen. "Fridays For Future" wirft der AfD vor, die Gesellschaft zu spalten und das Zusammenleben zu bedrohen.

