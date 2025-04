Winternotprogramm für Obdachlose in Hamburg geht zu Ende Stand: 01.04.2025 07:03 Uhr Tagsüber sind die Temperaturen zwar schon zweistellig, aber nachts ist es immer noch kalt. Dennoch: Am Dienstag ist offiziell Schluss mit dem Hamburger Winternotprogramm für diesen Winter.

Wie schon in den vergangenen Jahren betrug die Auslastung auch diesmal rund 80 Prozent. 700 Schlafplätze stellt die Stadt für fünf Monate im Winter obdachlosen Menschen zur Verfügung - in der Friesenstraße in Hammerbrook und in der Châu-und-Lân-Straße in Billbrook. Zuletzt haben mehr als 500 Menschen im Winternotprogramm übernachtet.

70 Menschen dürfen in der Unterkunft Friesenstraße bleiben

Ab jetzt müssen sich die meisten wieder einen anderen Schlafplatz suchen. Etwa 70 Obdachlose können laut Sozialbehörde zunächst noch in der Friesenstraße bleiben, weil sie zu krank sind, um auf die Straße geschickt zu werden oder weil sie einen Anspruch auf eine öffentlich-rechtliche Unterkunft haben.

1.900 Menschen warten auf einen Platz

Die Warteliste für diese Unterkünfte ist lang: Bei den bezirklichen Fachstellen für Wohnungsnotfälle sind insgesamt 1.900 Menschen gemeldet, die auf einen Platz warten. Das geht aus einer Anfrage der Linksfraktion in der Bürgerschaft vom Februar hervor.

Die Politik müsse umgehend notwendige Schritte einleiten, um die Wohnungsnot in Hamburg zu bekämpfen, fordert Stefanie Koch von der Diakonie Hamburg. Das städtische Wohnungsunternehmen SAGA sollte mehr Wohnungen für obdachlose Menschen zur Verfügung stellen. Zudem sollten mehr Sozialwohnungen gebaut und ausreichend öffentlich-rechtliche Unterkunftsplätze geschaffen werden, sagt sie.

Weitere Informationen Hilfe für Obdachlose in Hamburg Die Stadt Hamburg hat auf ihrer Internetseite Hilfsangebote für Obdachlose zusammengestellt. extern

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.04.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sozialpolitik