Stand: 23.11.2024 16:47 Uhr Wilstorf: Razzia gegen illegales Glücksspiel

Der Hamburger Polizei ist am Freitagabend ein Schlag gegen die illigale Glücksspielszene geglückt. Bei einer Razzia in einem Lokal in der Straße Reeseberg im Stadtteil Wilstorf stellten die Einsatzkräfte auch Drogen sicher. Gegen 18.30 Uhr rückten die Ermittler an und durchsuchten die Eckkneipe. In einem Lager standen nicht zugelassene Spielautomaten mit dazu passenden Wettscheinen. In einem Hinterhaus fanden die Ermittler außerdem verkaufsfertig abgepackte Kokainpäckchen. Festnahmen gab es keine aber fünf Überprüfungen von möglicherweise illegal in Hamburg lebenden Menschen.

