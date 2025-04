Westfield Hamburg-Überseequartier öffnet am Nachmittag Stand: 08.04.2025 07:57 Uhr Drei Mal wurde die Eröffnung verschoben - heute soll es nun soweit sein: Das neue Einkaufs- und Erlebniszentrum in der Hafencity wird am Nachmittag eröffnet. Dabei soll es aber auch Proteste geben wegen der schlechten Arbeitsbedingungen.

Viele blicken gespannt bis besorgt auf die Eröffnung, die mehrfach verschoben worden war. Um 14.30 Uhr ist es offiziell soweit - dann wird Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) das neue Shoppingerlebnis in der Hafencity einweihen. Ab 16 Uhr öffnet das Westfield Hamburg-Überseequartier seine Türen dann für alle Besucherinnen und Besucher.

Gemischte Gefühle gibt es bei der Konkurrenz, denn "Hamburg hat keinen Mangel an Einzelhandels-Verkaufsflächen - ganz im Gegenteil", sagt Brigitte Nolte vom Handelsverband Nord. Sie glaubt, dass das neue Einkaufsviertel die Konkurrenz verschärfen und Kaufkraft abziehen werde.

Rund 170 Geschäfte im Westfield-Einkaufszentrum

In dem riesigen Shopping- und Erlebnisquartier soll es rund 170 Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Entertainment-Angebote wie Kino geben. Von einer "sehr, sehr starken Konkurrenz für den innerstädtischen Einzelhandel und die Zentren in den anderen Bezirken", spricht auch der Professor für Stadtplanung an der Hafencity Universität, Thomas Krüger. Er sagt, dass das Westfield ein hochattraktiver Magnet für das konsumorientierte Publikum werde.

Hamburgs City-Managerin ist optimistisch

Gespannt und nicht besorgt zeigt sich dagegen Hamburgs City-Managerin Brigitte Allkemper. Sie geht davon aus, dass noch mehr Touristinnen und Touristen kommen werden. Auch wenn der Schwerpunkt in der ersten Zeit auf dem neuen Quartier liege, werde die Innenstadt ihrer Meinung nach auch davon profitieren.

Geplanter Protest bei Westfield-Eröffnung

Das Westfield ist rund acht Jahre lang gebaut worden. Währenddessen gab es viel Kritik. Sechs Arbeiter kamen laut Gewerkschaft IG BAU auf der Baustelle ums Leben. Bei der Eröffnung am Nachmittag soll es deshalb auch Proteste gegen die schlechten Arbeitsbedingungen geben.

