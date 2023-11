Wildschweinfallen im Duvenstedter Brook - Kritik von der CDU Stand: 13.11.2023 11:50 Uhr Grausame Jagdszenen oder notwendige Seuchenprävention? Der Streit um die "Saufallen" für Wildschweine im Duvenstedter Brook in Hamburg geht weiter. Für die CDU ist die "grauenhafte Tötung" nicht gerechtfertigt.

Für den Senat seien die Schwarzwildbestände ohne den Einsatz der Fallen nicht in den Griff zu bekommen, heißt es auf eine Kleine Anfrage der CDU. Der Duvenstedter Brook ist das Gebiet in Hamburg mit der größten Wildschweindichte. Wie viele Tiere es im Naturschutzgebiet genau sind, weiß keiner so genau.

Projekt "Saufallen" gegen Afrikanische Schweinepest

In der Hansestadt war das Projekt "Saufallen" gestartet worden, um bei einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) schnell handeln zu können. In den sogenannten Netzfallen werden die Schweine zunächst gefangen und dann erschossen. 72 Tiere wurden so erlegt.

Netzfallen derzeit abgebaut

Derzeit sind die fünf Netzfallen im Duvenstedter Brook abgebaut. Tierschützerinnen und -schützer befürchten allerdings, dass sie wieder eingesetzt werden. Zumal es in der Senatsantwort jetzt heißt, ohne den Einsatz von Fallen sei "eine deutliche Reduzierung der Schwarzwildbestände (…) nicht möglich". Für Sandro Kappe von der CDU unverständlich. Nur wenn eine aktuelle Bedrohung, wie durch Seuchen, vorliege, "dürfen Saufänge genutzt werden". Ohne sei aber die "grauenhafte Tötung" nicht gerechtfertigt.

Bündnis fordert Ende der Fallenjagd

Ein breites Bündnis aus Tierschutzverbänden, Jägerinnen und Jägern, Politikerinnen und Politikern und dem Bürgerverein Duvenstedt/Wohldorf-Ohlstedt fordert schon länger ein Ende der Fallenjagd. Eine "Vorbereitung auf einen möglichen Schweinepestausbruch sei ja gut", sagte Steffen Wichmann vom Bürgerverein zu NDR 90,3 im Sommer dieses Jahres, "aber doch nicht so". Die Wildschweinjagd im Duvenstedter Brook ist am Abend auch Thema im Umweltausschuss Wandsbek.

Weitere Informationen Hamburg: Streit über Wildschweinfallen im Duvenstedter Brook Am Umgang mit den Wildschweinen im Duvenstedter Brook scheiden sich die Geister. Ein breites Bündnis fordert nun ein Ende der Fallenjagd. (26.07.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.11.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere