Wie der Bahn-Streik am Freitag den Verkehr in Hamburg trifft Stand: 20.04.2023 16:27 Uhr Der für Freitag von 3 Uhr morgens bis 11 Uhr angekündigte Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wird auch den Bahnverkehr in Hamburg treffen. Der Streik wirkt sich neben dem Fern- und Regionalverkehr auch auf die Hamburger S-Bahn aus - und fällt auf einen Tag, an dem es auch andere Verkehrsprobleme gibt.

"Wir gehen von massiven Einschränkungen aus", sagte ein S-Bahn-Sprecher am Mittwoch. Auch am Freitagnachmittag werde noch mit Einschränkungen zu rechnen sein, warnte die S-Bahn auf Twitter.

Hochbahn: U-Bahnen und Busse fahren wie gewohnt

Die U-Bahnen und Busse der Hochbahn werden dagegen wie gewohnt fahren, sagte eine Sprecherin des Verkehrsunternehmens. Ob und in welchem Umfang es zu Zugausfällen oder Verspätungen bei der AKN kommt, ist nach Angaben des Bahn-Unternehmens noch unklar.

Bahnverkehr soll ab Freitagmittag wieder anlaufen

Die Deutsche Bahn will den Fernverkehr am Vormittag vollständig einstellen. Ab 13 Uhr soll er zwar schrittweise wieder anlaufen. "Dennoch ist am Freitag bis in die frühen Abendstunden mit bundesweiten Auswirkungen des Streiks auf die ICE- und IC-Züge zu rechnen", hieß es von der Bahn. "Alle, die umplanen können, sollten das tun", sagte Konzernpersonalvorstand Martin Seiler.

Fans reisen zum Stadtderby an

Die Polizei geht davon aus, dass der Warnstreik am Vormittag keinen Einfluss auf die Anreise der Fans zum Fußball-Stadtderby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli im Volksparkstadion haben wird. Auch ein S-Bahn-Sprecher ist zuversichtlich: "Das Derby am Freitagabend hat für die S-Bahn selbstverständlich hohe Priorität. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Fans wie geplant zum Stadion und nach Hause bringen können, auch die Sonderzüge sollen fahren." Viele HSV-Fans werden sich von 15 Uhr an am S-Bahnhof Stellingen treffen. Ein Großteil der Anhänger des FC St. Pauli kommt auf dem Jungfernstieg zusammen und fährt dann bis Othmarschen.

Volle Autobahnen erwartet - und A1 wird gesperrt

Wer am Freitag und am Wochenende auf das Auto setzt, könnte ebenfalls Probleme bekommen: Wegen des Ferienendes in Schleswig-Holstein dürften die Autobahnen voller als sonst sein. Zudem soll ab Freitagabend bis Montagmorgen die viel befahrene Autobahn A1 im Dreieck Norderelbe in Richtung Lübeck/Berlin voll gesperrt werden.

Warnstreik am Flughafen dauert an

Am Hamburger Flughafen dauert der Warnstreik noch bis Freitagabend an. Alle Abflüge für Donnerstag und Freitag wurden gestrichen, ebenso rund ein Drittel aller Ankünfte. Die Gewerkschaft ver.di hatte die Beschäftigten in der Sicherheitskontrolle dazu aufgerufen, die Arbeit für 48 Stunden niederzulegen. Betroffen seien an beiden Tagen insgesamt fast 80.000 Fluggäste, sagte eine Flughafensprecherin.

Ver.di: Streiks finden zufällig zeitgleich statt

Mit dem Warnstreik im Bahnverkehr will die Gewerkschaft EVG im laufenden Tarifstreit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Ver.di-Fachsekretär Lars Stubbe betonte, die Streikaktionen am Flughafen und im Bahnverkehr seien nicht abgesprochen und fänden am Freitag "zufällig" zeitgleich statt. Es gehe aber beiden Gewerkschaften um einen "Ausgleich für die Inflation und Preistreiberei".

