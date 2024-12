Weniger Leerstand bei städtischen Immobilien in Hamburg Stand: 22.12.2024 13:11 Uhr In Hamburg haben im vergangenen Jahr 103 städtische Gebäude leer gestanden - ganz oder teilweise. Das geht aus dem Leerstandsbericht des Senats für die Bürgerschaft hervor. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang um neun Prozent.

Der Leerstand betraf vor allem die Gewerbeobjekte der Stadt. Bei 27 Prozent der Gewerbeeinheiten gab es Leerstand. Bei städtischen Wohnungen war die Lage besser. 665 Wohneinheiten standen 2023 zeitweise leer, die meisten im Bezirk Altona. Dazu muss man aber wissen, dass allein die städtische Wohnungsbaugesellschaft SAGA über rund 140.000 Wohnungen verfügt.

Umbau und Sanierung häufigste Gründe für Leerstand

Was waren die Gründe für den Leerstand? Der Senat gibt an: Rund 37 Prozent gingen auf eine anstehende Sanierung zurück, gut 31 Prozent waren von Umbauplanungen betroffen. Bei rund 21 Prozent stand der Abbruch an - etwa von leeren Gewerbehallen am Brookdeich in Bergedorf zugunsten von 560 neuen Wohnungen. Insgesamt standen etwas weniger städtische Immobilien leer als im Vorjahr. Unter anderem weil es gelang, 14 Wohngebäude wieder vollständig zu vermieten. Doch andere leere Häuser kamen hinzu.

Weitere Informationen Homeoffice sorgt für leere Büroflächen in Hamburg In Hamburg stehen schon 600.000 Quadratmeter Büros leer - und es werden vermutlich mehr. Das besagt eine Studie der Technischen Universität Dresden. (17.06.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.12.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wohnungsmarkt