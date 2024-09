Weniger Gewaltdelikte am Hamburger Hauptbahnhof Stand: 15.09.2024 14:40 Uhr Der Hamburger Hauptbahnhof galt noch im vergangenen Jahr als der gefährlichste in ganz Deutschland - nirgendwo gab es so viele Gewaltdelikte. Nun zeigen neue Zahlen: Seit Jahresbeginn sind die Zahlen stark zurückgegangen.

Schwere Körperverletzung, Raub oder Vergewaltigung: Von Januar bis Ende Juni 2024 hat die Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof 290 Gewalttaten gezählt. Laut Innenbehörde waren es im gesamten vergangenen Jahr noch 720 Fälle gewesen.

Innenbehörde sieht Erfolg für Sicherheitsoffensive

Den Rückgang führt die Innenbehörde unter anderem auf die Sicherheitsoffensive am Hauptbahnhof zurück. Die Polizei sei verstärkt präsent. Zusammen mit der Bundespolizei, dem Sicherheitsdienst der Bahn und der Hochbahnwache gebe es gemeinsame Streifen. Die Bereiche rund um den Bahnhof würden per Video überwacht. Zudem sei ein Waffen- und Alkoholverbot erlassen und die Reinigungsfrequenz am Bahnhof erhöht worden.

Hamburg verlässt die Top5 - Dortmund jetzt ganz vorn

Hamburg liegt inzwischen nicht mehr unter den fünf Bahnhöfen mit den meisten Gewaltdelikten, so die Bundesregierung in der Antwort auf eine Anfrage der AfD. Ganz vorn in der Negativ-Liste liegt jetzt Dortmund, dahinter folgen Berlin, Hannover, Köln und München.

Immer noch viele Diebstähle

Bei sogenannten Eigentumsdelikten wie Diebstahl rangiert der Hamburger Hauptbahnhof nach absoluten Zahlen allerdings nach wie vor sehr weit vorne. Rund 1.300 Fälle sind dort im ersten Halbjahr gezählt worden - nur in Köln waren es noch mehr.

