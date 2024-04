Alkoholkonsum im und am Hamburger Hauptbahnhof verboten Stand: 02.04.2024 15:14 Uhr Am Hamburger Hauptbahnhof gilt seit heute ein Alkoholverbot. Damit soll die Sicherheit am Bahnhof und in der Umgebung verbessert werden.

Das Alkoholverbot gilt auf dem Hachmannplatz, genauso wie im Bahnhof und auf den öffentlichen Wegen östlich und südlich des Gebäudes. Das Verbot gilt auch auf einem schmalen Streifen an der Südseite des Gebäudes am Steintordamm. Auf der West- und Nordseite, also dem zur City zugewandten Bereich, darf weiter Alkohol getrunken werden, wie Innensenator Andy Grote (SPD) erläuterte.

Alkoholverbot in begrenzter Zone

Das Gebiet, in dem das Alkoholverbot gilt, ist kleiner, als die schon eingeführte Waffenverbotszone, die zum Beispiel auch den ZOB umfasst. Das liegt daran, dass ein Alkoholverbot gut begründet sein muss, um nicht vor Gericht zu scheitern. Also hat die Innenbehörde nachgezählt, wo sich Straftaten und Ordnungswidrigkeiten unter Alkoholeinfluss tatsächlich ballen.

Bahn schließt sich Verbot an

Die Deutsche Bahn schloss sich dem Alkoholverbot an und untersagte den Konsum auch im Bahnhof selbst. Bislang galt dort nur auf bestimmten Gleisen ein Verbot. Ausgenommen von der Neuregelung ist die Gastronomie im Bahnhofsgebäude. Erlaubt ist auch weiterhin, seinen Einkauf von Bier oder Wein in der Bahn zu transportieren. Nur Dosen oder Flaschen zum sofortigen Verzehr dürfen nicht mitgenommen werden, wie Grote erläuterte.

Staatsanwalt plant Sonderdezernate

Außerdem will die Hamburger Staatsanwaltschaft neue Sonderdezernate für Straftaten am Hauptbahnhof einrichten. In den allermeisten Fällen sind es Mehrfach- und Wiederholungstäter, die dort mit Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten auffallen. Mithilfe der Sonderdezernate sollen die Vergehen rund um den Bahnhof gezielter verfolgt werden, wie Generalstaatsanwalt Jörg Fröhlich sagte. Auch Waffendelikte sollen von ihnen verfolgt werden - nicht aber Drogen oder Jugendstrafsachen, für die es schon spezielle Dezernate gibt.

Maßnahmen sollen Sicherheitsgefühl verbessern

Im Kern sollen die Maßnahmen das Sicherheitsgefühl verbessern und verhindern, dass sich im Bahnhofsumfeld Gruppen von Betrunkenen versammeln, die in der Vergangenheit manchmal durch aggressives Verhalten untereinander oder gegenüber Passantinnen und Passanten aufgefallen sind. Gleichzeitig soll eine neue Anlaufstelle in der Bahnhofsmission alkoholkranken Menschen Hilfe und Beratung bieten. Ergänzt werden die Sicherheitsmaßnahmen ab Sommer von 27 neuen Videokameras zur Überwachung. Der Aufbau beginnt im Mai.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, dass das Alkoholverbot am 1. April wirksam wird. Dies geschieht nach Aussage der Innenbehörde aber erst am 2. April.

