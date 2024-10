Weltkongress für öffentlichen Nahverkehr 2025 in Hamburg Stand: 16.10.2024 08:12 Uhr Hamburg bereitet sich auf den Weltkongress des öffentlichen Nahverkehrs vor. Im Juni 2025 werden rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt zum Hamburger Messegelände strömen. Dort werden die modernsten Verkehrsmittel vorgestellt.

Das gab es in der 140-jährigen Geschichte des UITP-Weltkongresses noch nie: Er kommt gleich zweimal hintereinander in eine Stadt, und zwar 2025 und 2027 nach Hamburg. Generalsekretär Mohamed Mezghani ist voll des Lobes für Hamburgs Mobilitäts-Konzepte: "Wie in einem Ökosystem arbeiten in Hamburg viele verschiedene Verkehrsträger eng zusammen, etwa Hochbahn und Moia. Und sie verknüpfen Bus und Bahn mit Fahrrad und Leihautos."

Tjarks: Autonomes Fahren ein Highlight

Hamburg als Vorbild - das hört Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) gern und zählt auf, was die Stadt bei dem Kongress präsentieren will: "Die Highlights sind natürlich autonomes Fahren im Rahmen von Moia und autonomes Fahren in Harburg, aber auch ganz banale Fragen: Wie können Sie ÖPNV und Fahrrad miteinander verbinden? Wie können Sie Haltestellenumfelder schöner machen?"

Hamburger können Projekte testen

So werden Moia- und Hochbahn-Kleinbusse die Messegäste fahrerlos kutschieren. Und einen Tag lang dürfen die Hamburgerinnen und Hamburger die Kongress-Projekte ausprobieren.

Rund 400 Aussteller erwartet

Rund 400 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren ihre Verkehrsprodukte in den Messehallen. 85 Prozent der Fläche ist bereits ausgebucht. Der Kongress wird vermutlich für etwa 30 Millionen Euro Umsatz in Hamburg sorgen, zum Beispiel durch die Ausgaben der 10.000 Kongressgäste für Hotels und Gastronomie. Die Kongresskosten bezuschusst das Bundesverkehrsministerium mit vier Milionen Euro.

