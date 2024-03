Weltfrauentag: Demonstration auf dem Hamburger Rathausmarkt Stand: 08.03.2024 06:17 Uhr Weltweit gehen heute Frauen und Mädchen auf die Straße. Sie protestieren gegen ihre Unterdrückung - auch in Hamburg. Um 18 Uhr gibt es eine große Demonstration auf dem Rathausmarkt.

Dazu hat ein breites Bündis Hamburger Inititativen und Organisationen aufgerufen. Es werden 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Bereits um 15 Uhr ruft die Kulturbrücke Hamburg auf dem Gänsemarkt zum Protest gegen die Diskriminierung von Frauen auf.

Fegebank: Weltfrauentag weiterhin wichtig

Der Weltfrauentag sei auch nach mehr als 100 Jahren ein wichtiger Tag, sagt Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank (Grüne). Denn noch immer gebe es Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern, zum Beispiel bei der Bezahlung. Fegebank: "Es muss 365 Tage das Bewusstsein da sein, dass wir gleichberechtigt und selbstbestimmt und frei in dieser Gesellschaft leben wollen - und dafür lohnt es sich auch jeden Tag zu kämpfen."

Gewalt an Frauen bereitet Sorge

Sorge bereitet Fegebank die Zunahme der Gewalt an Frauen. Erst am Donnerstag wurde durch die Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken bekannt, dass in Hamburg im vergangenen Jahr 13 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet worden sind.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund weist am heutigen Weltfrauentag darauf hin, dass besonders auch Frauen mit Migrationsgeschichte benachteiligt sind - beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt.

