Equal Pay Day: Frauen verdienen 18 Prozent weniger als Männer Stand: 06.03.2024 09:30 Uhr Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland - bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Denn noch immer verdienen Frauen im Durchschnitt 18 Prozent weniger als Männer, auch in Hamburg. Auf diese Lohnungerechtigkeit macht der sogenannte Equal Pay Day aufmerksam.

Bis zum 6. März müssen Frauen arbeiten, um das zu verdienen, was die Männer bereits bis zum 31. Dezember 2023 im vergangenen Jahr verdient haben - diesen Tag markiert symbolisch der Equal Pay Day. Je früher im Jahr dieser Aktionstag stattfindet, desto geringer ist die Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern.

4,95 Euro weniger Stundenlohn

Frauen in Hamburg verdienten im vergangenen Jahr durchschnittlich 23,03 Euro pro Stunde, während ihre männlichen Kollegen 27,98 pro Stunde erhielten. Diese Zahlen hat am Mittwoch das Statistikamt Nord vorgelegt.

DGB fordert: Lohnlücke schließen

Die Gründe für den Lohnunterschied sind bekannt: Frauen kümmern sich mehr um Kinder und pflegebedürftige Verwandte als ihre Männer, sie arbeiten öfter in Teilzeit und häufig in Gesundheits- und Sozialberufen, die schlecht bezahlt sind. Um die bestehende Lohnlücke zu schließen, fordert Tanja Chawla, die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Hamburg, dass die Entlohnung in diesen Bereichen verbessert und mehr für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie getan werden müsse.

