Wasserrohrbruch: Straße zur Köhlbrandbrücke gesperrt Stand: 30.11.2023 07:34 Uhr Wegen eines Wasserrohrbruchs im Hamburger Hafen ist die Straße Roßdamm gesperrt. Die Straße im Stadtteil Steinwerder, die auf die Köhlbrandbrücke führt, wurde teilweise unterspült.

Nach Angaben von Hamburg Wasser ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.30 Uhr. Geborsten sei eine Trinkwasserhauptleitung mit einem Innendurchmesser von 60 Zentimetern. Die Ursache des Rohrbruchs sei noch unklar. Um die Verkehrssicherheit nicht zu gefährden seien die Fahrspuren in Richtung Köhlbrandbrücke abgeriegelt worden. Derzeit laufen Reparaturarbeiten. Es kommt zu Staus in der gesamten Umgebung.

Druckmangel und braunes Wasser möglich

Ein Sprecher von Hamburg Wasser sagte NDR 90,3, dass es zu Druckschwankungen auf der Veddel und in Wilhelmsburg kommen könne. Auch könne das Wasser braun sein. Dabei handele es sich um Eisenablagerungen, die gesundheitlich unbedenklich seien. "Da muss sich niemand Sorgen machen", sagte der Sprecher. Es handele sich um natürliche Stoffe, die sich im Wasser lösen. Grund sei, dass das Wasser wegen des Rohrbruchs durch andere Leitungswege in die Versorgungsleitungen gelange.

