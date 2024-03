Was bedeutet die Cannabis-Legalisierung in Hamburg? Stand: 23.03.2024 11:24 Uhr Ab dem 1. April soll der Besitz und Konsum von Cannabis in Deutschland nicht mehr grundsätzlich strafbar sein. Nachdem der Bundesrat am Freitag den Weg dafür frei gemacht hat, bleiben bei der praktischen Umsetzung auch in Hamburg noch Fragen offen.

Grundsätzlich sollen Erwachsene ab dem 1. April zu Hause drei Pflanzen und 50 Gramm Cannabis haben dürfen. Auf der Straße sind 25 Gramm erlaubt. Dort darf auch konsumiert werden. Aber nicht im Umkreis von 100 Metern um Schulen, Kitas und Sportstätten. Einen Joint zu rauchen, wäre da eine Ordnungswidrigkeit.

Cannabis-Clubs sind erst ab Juli erlaubt. In Hamburg ist auch noch unklar, wo man sie anmeldet und wer sie kontrolliert. Denn diese Clubs dürfen keinen Gewinn erwirtschaften und ihre Ernte nur an Mitgliederinnen und Mitglieder abgeben.Und es soll ja mehr Aufklärungs- und Präventionsprogramme geben. Aber noch ist offen, wie die in Hamburg genau aussehen, wann sie starten und wie viel Geld dafür vom Bund kommt.

Polizei und Justiz mit offenen Fragen

In der Praxis wirft das für die Polizei noch viele Fragen auf, wo und wie kontrolliert wird. Es fehlen noch klare Regelungen, bemängeln Gewerkschaften. Gilt beispielsweise eine Skaterbahn als Sportstätte mit Bannkreis? Und welche Grenzwerte gelten bei Verkehrskontrollen? Auch auf die Justiz kommt erst mal viel Arbeit zu. Auf 700 Hamburger Verfahren könnte sich die rückwirkende Amnestie auswirken. Ob kurzfristig Haftentlassungen oder neue Prozesse nötig werden, ist noch unklar.

Regelung bei Cannabis Clubs noch unsicher

Anbau-Klubs für Cannabis sind erst ab Juli legal. Wo und wie sie in Hamburg angemeldet und später kontrolliert werden, ist noch offen. Auch neue Aufklärungs- und Vorbeugungsprogramme zu Cannabis müssen erst noch anlaufen. Bisher steht nicht genau fest, wie viel Geld es dafür vom Bund gibt.

