Warnstreiks: Mehrere Flüge in Hamburg ausgefallen

Stand: 27.02.2023 17:08 Uhr

Am Montag hat es erneut Warnstreiks an deutschen Flughäfen gegeben. Betroffen waren vor allem die Airports in Düsseldorf und Köln/Bonn. Dadurch fielen auch in Hamburg Verbindungen weg.