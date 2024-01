Wandsbek erinnert an Opfer des Nationalsozialismus Stand: 27.01.2024 10:39 Uhr "Der Weg der Erinnerung" soll bald in Hamburg-Wandsbek entstehen. Damit soll an die Opfer des Widerstandes im Nationalsozialismus erinnert werden. Die erste Stele wird am Holocaust-Gedenktag bei einer Gedenkveranstaltung der Bezirksversammlung Wandsbek in Rahlstedt enthüllt.

Auf dem Truppenübungsplätz Höltigbaum sind im Zweiten Weltkrieg viele vom Kriegsgericht verurteilte Soldaten, aber auch Kriegsgefangene erschossen worden. Der Gedenkort Höltigbaum erinnert bis heute daran. Nun wurde er neu gestaltet. Eine Stele erinnert an Herbert Klein, der am 10.3.1945 dort hingerichtet worden ist, weitere Namen sollen folgen. Die Stele wird heute enthüllt, und ein Kranz der Bezirksversammlung Wandsbek wird dort niedergelegt.

15 Stelen sollen an Verfolgte und Widerstandskämpfer erinnern

Weitere Stelen sollen bald an bekannten Wandsbeker Gedenkorten folgen: am Versorgungsheim Farmsen, an der Gedenkstätte Drägerwerk in Tonndorf und am ehenmaligen KZ-Außenlager Sasel. Jede der vorerst 15 geplanten Stelen soll an Verfolgte oder Kämpfer und Kämpferinnen des Widerstands im Nationalsozialismus erinnern. Auf Texttafeln wird das Leben der Opfer erzählt. Das Projekt "Weg der Erinnerung" hat die Bezirksversammlung Wandsbek auf den Weg gebracht.

