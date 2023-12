Volksinitiative für G9 in Hamburg übergibt Unterschriften Stand: 15.12.2023 16:29 Uhr Eine Gruppe Hamburger Eltern will die Schulzeit an Gymnasien wieder auf neun Jahre verlängern. Die Volksinitiative "G9 Hamburg" hat dabei offenbar eine wichtige Hürde geschafft.

Am Freitag reichte sie beim Senat Unterschriftenlisten ein für eine Verlängerung der Schulzeit an den Hamburger Gymnasien. Dort wird das Abitur seit 2003 nach acht Jahren gemacht. 13.803 Unterschriften seien zusammengekommen, so die Initiative. Jetzt wird überprüft, ob mindestens 10.000 davon von Hamburger Wahlberechtigten kommen.

"G9 ist ein Anfang zur Entschleunigung"

"G9 ist nicht die Antwort auf das komplette bildungspolitische System", sagte Initiativen-Sprecherin Tanja Matschernus. "Aber G9 ist ein Anfang, Entschleunigung zu bringen. Und ein Anfang, um wieder Bildungsqualität sicherzustellen."

Das Argument, dass man ja an den Hamburger Stadtteilschulen nach neun Jahren Abitur machen kann, beeindruckt die Initiative nicht. Auch die 60.000 Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien bräuchten mehr Zeit zum Lernen.

Nächster Schritt wären 60.000 Unterschriften

Sollte die Bürgerschaft nicht den Forderungen der Initiative entgegenkommen, könnte im kommenden Jahr ein Volksbegehren folgen. Dann braucht "G9 Hamburg" mehr als 60.000 Unterstützerinnen und Unterstützer.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.12.2023 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule