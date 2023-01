Vogelgrippe: Alsterschwäne müssen wieder ins Zelt Stand: 08.01.2023 18:07 Uhr Wegen der grassierenden Vogelgrippe müssen die Alsterschwäne am Eppendorfer Mühlenteich wieder in ein Zeltlager ziehen.

Um die Tiere vor dem tödlichen Erreger zu schützen, errichtete Schwanenvater Olaf Nieß mit seinen Kollegen eine 600 Quadratmeter große Zeltanlage. "Leider Gottes ist es jetzt doch so, dass wir vermehrt Vorfälle mit Vogelgrippe in Hamburg haben. Und um unseren gesunden Bestand schützen zu können, werden wir ihn jetzt in einer Zeltanlage unterbringen", sagte Nieß. Bis zum Frühling sollen die Tiere darin wohlbehalten den Winter überstehen.

Zum letzten mal ins Vogelgrippe-Zeltlager?

Der Umzug der Alsterschwäne in extra aufgebaute Zelte wegen der Vogelgrippe soll aber bald nicht mehr nötig sein: Der Neubau eines Winterquartiers am Eppendorfer Mühlenteich soll nach Angaben des Bezirksamts Nord mit Fördermitteln bis Ende 2023 fertig werden. Es war 2022 im Rahmen eines Architektenwettbewerbes geplant worden. "Die bestehende Infrastruktur am Eppendorfer Mühlenteich reicht schon lange nicht mehr aus", sagte Bezirksamtsleiter Michael Werner-Boelz dazu. Der in den vergangenen Jahren wegen Vogelgrippe immer wieder nötige Auf- und Abbau der Zelte sei nicht nur aufwendig, sondern auch kostspielig.

Videos 1 Min Alsterschwäne erhalten neues Quartier Ende des Jahres soll ein neues Quartier für die Schwäne fertiggestellt werden. Damit sollen Zelte bei Vogelgrippe überflüssig werden. 1 Min

Stadtweite Stallpflicht für Geflügel

Unterdessen hat Hamburg stadtweit eine Stallpflicht für Geflügel erlassen. Sie gelte von kommenden Dienstag an, hatte die Verbraucherschutzbehörde am Freitag mitgeteilt. Die Stallpflicht betreffe Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse. Diese Tiere dürfen den Angaben zufolge bis auf Weiteres nur in geschlossenen Ställen oder entsprechend gesicherten Vorrichtungen gehalten werden. Die Stallpflicht gelte unabhängig von Art oder Größe der Haltung, also auch für Hobbyhaltungen. Bei Verstößen drohten Bußgelder.

Das Friedrich-Loeffler-Institut habe jüngst in Hamburg elf Fälle der hochansteckenden Geflügelpest bestätigt. Die Funde verteilten sich über das gesamte Stadtgebiet.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.01.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere