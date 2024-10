Virus-Verdacht: Polizei sperrt Gleise am Hamburger Hauptbahnhof Stand: 02.10.2024 17:53 Uhr Am Mittwochabend hat die Bundespolizei zeitweise zwei Gleise am Hamburger Hauptbahnhof gesperrt. Dort ist ein Reisender möglicherweise mit einer schweren Krankheit angekommen.

Ein Pärchen war mit dem ICE am Hamburger Hauptbahnhof angereist. Der Mann ist möglicherweise mit dem hochansteckenden Marburg-Virus infiziert.

Medizinstudent meldet möglichen Viruskontakt

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann, ein deutscher Medizinstudent, am Mittwochmorgen von Ruanda nach Frankfurt geflogen. Von dort war er mit der Bahn nach Hamburg gefahren. Nach Angaben der Feuerwehr hatte er bei der Gesundheitsbehörde angerufen, um mitzuteilen, dass er Kontakt zu einem mit dem Virus infizierten Menschen hatte.

Gefahr für Mitreisende wird nicht vermutet

Rettungskräfte brachten das Pärchen in einem speziellen Rettungswagen ins Universitätsklinikum Eppendorf. Ein Feuerwehrsprecher sagte auf Nachfrage von NDR 90,3, Mitreisende seien nie in Gefahr gewesen. Ob dennoch auch andere Reisende in Quarantäne müssen, ist nicht bekannt.

