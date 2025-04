Stand: 30.04.2025 11:21 Uhr Virtueller Warnstreik der Versicherungsbeschäftigten in Hamburg

Ver.di hat die Versicherungsbeschäftigten in Hamburg am Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind rund 20.000 Mitarbeitende im Innendienst. Die Gewerkschaft fordert für sie zwölf Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber hatten bundesweit 3,6 Prozent bei einer Laufzeit von 35 Monaten angeboten. Eine Streikkundgebung gibt es am Mittwoch nicht auf der Straße, sondern virtuell im Internet.

