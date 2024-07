Viele Hamburger sind zufrieden mit dem Leben in der Stadt Stand: 30.07.2024 15:41 Uhr Die große Mehrheit der Hamburgerinnen und Hamburger sind sehr zufrieden mit dem Leben in der Stadt und mit der Arbeit der Verwaltung. Das hat eine Bürgerbefragung in den städtischen Kundenzentren von Ende Januar bis Ende April ergeben.

Die Ergebnisse wurden am Dienstag im Rathaus vorgestellt, sie sind auch online auf der Seite www.hamburg.de zu finden. Fast 9.000 Hamburgerinnen und Hamburger haben mitgemacht und 90 Prozent von ihnen sagen: Wir sind zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Leben in der Stadt. Wer hier geboren ist, sogar noch ein bisschen mehr, als die Menschen, die später zugezogen sind. Ein wichtiger Faktor: Grünflächen und Sportangebote im Wohnumfeld. Auch hier zeigen sich zwischen 60 und 70 Prozent der Befragten zufrieden.

Größte Sorge: Lage auf dem Wohnungsmarkt

Als größte Herausforderung wird mit Abstand am häufigsten die Lage am Wohnungsmarkt genannt, deutlich dahinter folgen die Sorge vor Kriminalität und vor Armut. Dann erst werden die Themen Digitalisierung, Integration und Schule genannt. Abgefragt wurde all das in den Kundenzentren der sieben Bezirke. Und deren Arbeit bekommt auch gute Noten.

Hamburger wünschen sich mehr digitale Angebote

Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich aber noch mehr digitale Angebote - bei der Altersgruppe der unter 50-Jährigen ist das inzwischen die häufigste Form des Behördenkontakts. Abseits der Kundenzentren bleibt noch viel Arbeit beim Bürokratieabbau. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) kündigte dazu für den Herbst konkrete Pläne an.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.07.2024 | 15:00 Uhr