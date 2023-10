Wie viele Kinder- und Hausärzte gibt es in Hamburgs Stadtteilen? Stand: 18.10.2023 13:54 Uhr In welchem Hamburger Stadtteil gibt es wie viele Haus- und Kinderärzte und -ärztinnen? Das wollte die Hamburger Linksfraktion vom Senat wissen. Jetzt liegen die aktuellen Zahlen vor.

In einem der kleineren Hamburger Stadteile gibt es die meisten Hausärztinnen und -ärzte: In Hoheluft-Ost leben knapp 10.000 Menschen - und dort waren zu Jahresbeginn mehr als 60 Hausärzte und Hausärztinnen gemeldet. Allerdings viele von ihnen in Teilzeit. An zweiter Stelle kommt Rahlstedt. Der größte Stadtteil Hamburgs hat rund 96.000 Einwohnerinnen und Einwohner, die von 54 Hausärztinnen und Hausärzten versorgt werden. Dicht gefolgt von Billstedt und Hamburg-Altstadt. Zu den Schlusslichtern gehören ganz kleine Stadtteile wie Francop und Cranz im Hamburger Süden, in denen es keine Hausarzt-Praxis gibt.

Wenig Kinderarzt-Praxen gibt es im Hamburger Osten

Hochburg für Kinderärztinnen und Kinderärzte ist ebenfalls Rahlstedt. Dort praktizieren 16, gefolgt von den Stadtteilen Harburg und Eimsbüttel. Wenig Kinderarzt-Praxen gibt es im Hamburger Osten - das hat auch schon die Politik auf den Plan gerufen.

Insgesamt gibt es im Vergleich zum Vorjahr wenig Änderungen, was die Verteilung von Haus- und Kinderarztpraxen in Hamburg angeht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.10.2023 | 15:00 Uhr