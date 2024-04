Verletzte nach mutmaßlichem Pfeffersprayangriff in Linienbus Stand: 17.04.2024 12:13 Uhr In einem Linienbus in Schenefeld bei Hamburg ist am Dienstagabend Pfefferspray versprüht worden. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt. Hintergrund war offenbar ein Streit unter Hamburger Fußballfans. Die Polizei sucht Zeugen und Zeuginnen.

In einem Linienbus der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) waren am Dienstagabend drei Männer in eine Rangelei geraten. Der Bus war von Schenefeld in Richtung Elbgaustraße und Halstenbek unterwegs. Offenbar handelte es sich um einen Streit unter Fans der Fußball-Zweitligisten HSV und FC St. Pauli. Gegen 20.40 Uhr rief deshalb jemand in dem Bus die Polizei.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Als zwei der Männer - anscheinend Anhänger des FC St. Pauli - den Bus verließen, soll einer von ihnen etwas in den Bus gesprüht haben. Laut Polizei handelte es sich vermutlich um Pfefferspray. Dabei erlitten der 33 Jahre alte HSV-Fan und auch mindestens vier weitere Fahrgäste leichte Atemwegsreizungen. Sie wurden anschließend vor Ort von Rettungskräften versorgt. Die beiden Täter flohen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, einen der mutmaßlichen Täter konnte sie bereits ermitteln.

