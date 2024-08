Verlängerung der U4 in Hamburg: Bauarbeiten kommen gut voran Stand: 26.08.2024 14:50 Uhr In Hamburg soll die U-Bahnlinie U4 bald bis zur Horner Geest fahren. Jetzt hat die Hochbahn gezeigt, wie weit die Bauarbeiten an der Haltestelle schon sind.

Das Bild ist eindrucksvoll gar keine Frage. In gut zwölf Metern Tiefe konnten Pressevertreterinnen und -vertreter am Montag die künftige U4-Haltestelle Horner Geest besichtigen. Die Baugrube verrät jedoch noch nicht, wie die Haltestelle einmal aussehen wird. Noch sieht man keine Gleise, keine Bahnsteige - nur Rohbeton, Baufahrzeuge und jede Menge Stahlstreben.

20 Meter breite Baugrube

Es ist nach der Fertigstellung der Haltestelle Horner Rennbahn der zweite Bauabschnitt zur U4-Erweiterung im Hamburger Osten. Gesamtprojektleiter Dirk Göring sagte NDR 90,3: "Die Baugrube hat hier eine Breite von etwa 20 Metern. Dass ist also eine Baugrube, die komplett den Bahnsteigbereich und die Technikräume umfasst. Wir verbauen am Ende ja eine Bausumme von so etwa eine eine halbe Milliarde Euro."

Horner Geest: 2027 soll erste U4 halten

Die erste U4 wird, wenn alles planmäßig läuft, im Herbst 2027 an der Haltestelle Horner Geest halten.

