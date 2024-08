Verlängerung der U4 in Hamburg: Bauarbeiten dauern etwas länger Stand: 26.08.2024 19:45 Uhr In Hamburg soll die U-Bahnlinie U4 bald bis zur Horner Geest fahren. Jetzt hat die Hochbahn gezeigt, wie weit die Bauarbeiten an der Haltestelle sind. Sie sollen etwas länger dauern als bislang erwartet.

In gut zwölf Metern Tiefe konnten Pressevertreterinnen und -vertreter am Montag die künftige U4-Haltestelle Horner Geest besichtigen. Die Baugrube verrät jedoch noch nicht, wie die Haltestelle einmal aussehen wird. Noch sieht man keine Gleise, keine Bahnsteige - nur Rohbeton, Baufahrzeuge und jede Menge Stahlstreben.

20 Meter breite Baugrube

Es ist nach der Fertigstellung der Haltestelle Horner Rennbahn der zweite Bauabschnitt zur U4-Erweiterung im Hamburger Osten. Gesamtprojektleiter Dirk Göhring sagt im Gespräch mit NDR 90,3: "Die Baugrube hat hier eine Breite von etwa 20 Metern. Dass ist also eine Baugrube, die komplett den Bahnsteigbereich und die Technikräume umfasst. Wir verbauen am Ende ja eine Bausumme von so etwa eine eine halbe Milliarde Euro."

AUDIO: Horner Geest: So weit ist die neue U4-Haltestelle (1 Min) Horner Geest: So weit ist die neue U4-Haltestelle (1 Min)

Horner Geest: 2027 soll erste U4 halten

Bislang bindet die U4 Hafencity und Innenstadt an und fährt danach auf der Strecke der U2 über die Horner Rennbahn Richtung Billstedt. Künftig wird sie hinter der Horner Rennbahn in Richtung Nordosten auf einer 1,9 Kilometer langen Strecke die zwei neu zu bauenden Haltestellen Stoltenstraße und Horner Geest bedienen. Die erste U4 soll nach Angaben vom Montag im Jahr 2027 an der Haltestelle Horner Geest halten. Ursprünglich war dies für Ende 2026 geplant. Grund sind Probleme bei den Bauarbeiten, unter anderem durch einen sandigen Untergrund und einen erhöhten Grundwasserspiegel.

