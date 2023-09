Verkaufsoffener Sonntag: Heute viele Geschäfte in Hamburg geöffnet Stand: 24.09.2023 06:06 Uhr Heute gibt es den dritten verkaufsoffenen Sonntag dieses Jahres in Hamburg. In der Innenstadt und in den Stadtteilen sind zahlreiche Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Hamburgerinnen und Hamburger sowie Touristinnen und Touristen können durch die Geschäfte bummeln, Herbsttrends entdecken sowie Veranstaltungen rund um das Thema "Kinder, Jugend und Familie" erleben.

Filmfahrzeuge in der Mönckebergstraße

Beim Bummel durch die Mönckebergstraße können Filmfahrzeuge bestaunt werden. Zu sehen gibt's zum Beispiel KITT - das schwarze, sprechende Auto aus der Kult-Serie "Knight Rider". Oder auch den Jeep von "Jurassic Park" sowie den schwarz-gelben Chevrolet aus dem Kino-Hit "Bumblebee". Oldtimer-Fans kommen auf der Wasserseite des Jungfernstiegs ebenfalls auf ihre Kosten. An vielen Ecken in der City wird Filmmusik von "Der Pate" bis "Star Wars" zu hören sein - nachmittags sogar vom Turmglockenspiel am Kirchplatz St. Nikolai. Auf dem Überseeboulevard werden im kleinsten Kino der Welt - in einem Container - Trailer des Filmfestes Hamburg gezeigt.

Geschäfte in der City und in den Bezirken geöffnet

Aber auch in den anderen sechs Hamburger Bezirken sind verschiedene Aktionen geplant. Denn überall stehen Kinder, Jugendliche und Familien bis 18 Uhr im Mittelpunkt. Im AEZ in Poppenbüttel sind Ernie, Bert und Samson von der Sesamstraße zu Gast. Und in Bergedorf können Kürbisse geschnitzt werden. Passend zum Herbst lädt dort auch der Landmarkt ein. Eine detaillierte Auflistung aller Angebote bietet die Internetseite www.hamburg.de/verkaufsoffener-sonntag.

Beim bislang letzten verkaufsoffenen Sonntag Anfang Juli dieses Jahres schätzte das City-Management Hamburg, dass etwa 350.000 Besucherinnen und Besuchern das Angebot genutzt haben.

Vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr in Hamburg

In Hamburg kann man an insgesamt vier Sonntagen im Jahr einkaufen. Der letzte verkaufsoffene Sonntag dieses Jahres steht am 5. November an. Dann geht es bei den begleitenden Veranstaltungen um das Thema "Kultur".

