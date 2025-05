Stand: 11.05.2025 18:35 Uhr Unfälle mit Motorrad: Polizei sensibilisiert für mehr Rücksicht

Die Hamburger Polizei hat am Sonntag in Kirchwerder einen Verkehrssicherheitstag im Rahmen der Kampagne "Hamburg gibt Acht!" veranstaltet. Polizistinnen und Polizisten der Verkehrs-Direktion und die Motorrad-Staffel der Johanniter informierten über typische Unfallursachen wie überhöhte Geschwindigkeit und ungenügenden Sicherheitsabstand. Ziel der Aktion "Hamburg gibt Acht" ist es, Motorrad- und Autofahrende für mehr gegenseitige Rücksicht zu sensibilisieren. In den vergangenen drei Jahren hat es in Hamburg über 2.300 Unfälle mit Motorrädern gegeben. Dabei kamen elf Menschen ums Leben.

