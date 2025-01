Unbekannte überfallen Geldtransporter bei Ikea in Hamburg Stand: 24.01.2025 14:42 Uhr Drei Unbekannte haben am Freitagmittag auf dem Parkplatz von Ikea in Hamburg-Moorfleet einen Geldtransporter überfallen. Ein Sicherheitsmann wurde dabei verletzt.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, der Polizeihubschrauber Libelle schwebte über dem Tatort in der Luft. Beamte und Beamtinnen am Boden riegelten den Parkplatz des Möbelhauses komplett ab. Jedes Auto wurde kontrolliert.

Auch Folgen für S-Bahn- und Straßenverkehr

Am nahegelegenen Bahnhof Billwerder-Moorfleet hielten keine Züge und an den Autobahnauffahrten in der Umgebung wurden Streifenwagen postiert.

Letzter Überfall erst wenige Wochen her

Es ist der zweite Überfall in kurzer Zeit im Hamburger Osten. Zuletzt wurde zu Silvester ein Geldtransporter nur wenige Kilometer entfernt in Bergedorf überfallen. Dort erbeuteten die Räuber rund 100.000 Euro. Ob die Täter am Freitag bei Ikea Geld erbeuten konnten, ist unklar.

