Geldtransporter in Bergedorf überfallen: Täter erbeutet 100.000 Euro

Stand: 31.12.2024 14:23 Uhr

Vor einem Geschäft in Bergedorf wurde am Dienstagmittag ein Geldtransporter ausgeraubt. Ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma wurde dabei verletzt. Bereits in den vergangenen beiden Jahren gab es zu Silvester Überfälle auf Geldtransporter ganz in der Nähe des Tatorts am Dienstag.