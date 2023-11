Unbekannte brechen in Haspa-Filiale in Hamm ein Stand: 24.11.2023 09:34 Uhr In Hamburg-Hamm sind am Donnerstagabend mehrere Männer in eine Filiale der Hamburger Sparkasse (Haspa) eingebrochen. Entgegen erster Informationen konnten die Täter dabei doch Beute machen - und dann flüchten.

Laut Polizei hatten sich sechs maskierte Männer am frühen Abend gegen 17.30 Uhr Zutritt zur Haspa-Filiale in der Hammer Landstraße verschafft. Offenbar hatten sie einen Nebeneingang aufgebrochen und waren so unbemerkt in die Räume der Bank eingedrungen. Drinnen wurden sie allerdings von einer 61-jährigen Mitarbeiterin und einer Kundin entdeckt. Da hatten sich die Täter aber schon am eingelagerten Geld zu schaffen gemacht. Die Frauen riefen die Polizei.

Täter können entkommen, Polizei sucht Zeugen

Die maskierten Täter flüchteten mit ihrer Beute. In der Tiefgarage der Bank stiegen sie in einen schwarzen SUV und rasten davon. Mit rund zwei Dutzend Streifenwagen suchte die Polizei nach den Tätern, allerdings ohne Erfolg. Sie sucht nun Zeugen und Zeuginnen.

