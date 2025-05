Stand: 06.05.2025 20:20 Uhr Umbau des Schwanenquartiers hat begonnen

Am Eppendorfer Mühlenteich hat der Umbau des Schwanenquartiers begonnen. In dem neuen Mehrzweck-Gebäude an der Erika-Straße sollen die Tiere bei Verletzungen behandelt werden. Außerdem können sie bei Fällen von Vogelgrippe dort untergebracht werden. Das Gebäude soll 6,6 Millionen Euro kosten. Die Alsterschwäne gelten als eines der Wahrzeichen Hamburgs.

