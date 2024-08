Überfall auf Zivilpolizistin: Mutmaßlicher Sexualstraftäter festgenommen Stand: 05.08.2024 17:43 Uhr Die Hamburger Polizei hat einen mutmaßlichen Sexualstraftäter in Bramfeld festgenommen. Bei dem 38-Jährigen handelt es sich möglicherweise um einen Serientäter, der mehrfach Frauen überfallen hat, um sie zu missbrauchen.

Die Polizei hatte verstärkt Beamtinnen und Beamte im Bereich Wandsbek und Bramfeld eingesetzt. Am Sonnabend war jetzt festgenommene in der Nähe der Haldesdorfer Straße in Bramfeld unterwegs. Dort bedrängte und umklammerte er eine junge Frau. Was er nicht wusste: Bei ihr handelte es sich um eine Polizistin in Zivil. Vermutlich war die Beamtin als Lockvogel eingesetzt. Eine Bestätigung der Polizei gibt es dazu aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Auf der Flucht: 38-Jähriger springt in Regenrückhaltebecken

Kurz nach dem Überfall auf die Zivilbeamtin war der 38-Jährige geflüchtet und in das Regenrückhaltebecken Osterbek gesprungen. Weitere Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder, die dort auch im Einsatz waren, konnten ihn schließlich festnehmen. Der Beschuldigte sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Bereits im vergangenen Juni soll er zwei Frauen bedrängt haben, in beiden Fällen nahe der U-Bahnstation Wandsbek-Gartenstadt.

Weitere Informationen Billstedt: Mann bedroht Kinder auf Spielplatz mit Schusswaffe Der Mann löste am Freitag einen Großeinsatz der Polizei in dem Hamburger Stadtteil aus. Er wurde vorläufig festgenommen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.08.2024 | 17:00 Uhr