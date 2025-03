Letzter Anlauf: "Hamburg Express" verabschiedet sich vom Hamburger Hafen Stand: 18.03.2025 07:42 Uhr Der 400 Meter lange Frachter "Hamburg Express", das Flaggschiff der Reederei Hapag-Lloyd, wird am Dienstagabend zum vorerst letzten Mal im Hamburger Hafen festmachen.

Grund dafür ist eine Neuausrichtung der Liniendienste: Künftig konzentriert sich Hapag-Lloyd auf weniger Häfen entlang der Haupthandelsrouten. Die "Hamburg Express" wurde erst im November feierlich in Hamburg getauft - von Eva-Maria Tschentscher, der Frau von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Frachter fährt nur noch bis Wilhelmshaven

Seit ihrer Indienststellung pendelte das Schiff zwischen Südostasien und Hamburg. Doch mit der neuen Kooperation zwischen Hapag-Lloyd und Maersk ändert sich die Route: In Zukunft wird die "Hamburg Express" bereits in Wilhelmshaven kehrtmachen, statt weiter nach Hamburg zu fahren.

"Hamburg Express" legt zum letzten mal in Hamburg an

Am Dienstag gegen 20 Uhr legt der Frachter zum letzten Mal in Hamburg an. Bis zum Auslaufen am Freitag werden noch rund 9.000 Container gelöscht und geladen. In den kommenden Wochen werden zwei weitere Schwesterschiffe erwartet - das letzte Anfang April.

Mega-Frachter bedienen nur noch zentrale Häfen

Mit der neuen Strategie setzen Hapag-Lloyd und Maersk auf ein Hub-and-Spoke-Modell: Große Mega-Frachter bedienen nur noch zentrale Häfen, während kleinere Schiffe die Waren von dort aus weiterverteilen.

