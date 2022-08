U1 in Hamburg: Teilstück eine Woche länger gesperrt Stand: 17.08.2022 11:09 Uhr Keine guten Nachrichten für Fahrgäste der U-Bahn-Linie 1 in Hamburg. Die Sperrung des Teilstücks zwischen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße dauert eine Woche länger als ursprünglich geplant.

Eigentlich sollte die Sperrung bis zum 7. September (Betriebssschluss) dauern und der Regelbetrieb am 8. September starten. Nun beginnt der Regelbetrieb erst wieder am 15. September, wie die Hochbahn am Mittwoch mitteilte.

Schäden an der Haltestelle Alsterdorf

Der Grund für die Verlängerung der Sperrung liegt den Angaben zufolge im Untergrund: Bei den Sanierungsarbeiten an der Haltestelle Alsterdorf seien an den Betonwänden der Schalterhalle sechs Meter unterhalb des Gleisbereichs unerwartet Schäden festgestellt worden. Diese müssten zunächst beseitigt werden, da es sich um eine tragende Wand handelt.

Haltestelle Alsterdorf länger geschlossen

Weil die Haltestelle Alsterdorf barrierefrei ausgebaut wird, bleibt sie anschließend noch bis zum 29. September geschlossen. Die U1 fährt dann dort ohne Halt durch.

Sperrungen bereits seit Mitte Juni

Seit dem 13. Juni war bereits der Abschnitt zwischen den Haltestellen Ohlsdorf und Lattenkamp gesperrt. Ab 4. Juli wurde die Sperrung bis zur Kellinghusenstraße erweitert.

Bus-Ersatzverkehr eingerichtet

Während der Sperrungen ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Fahrtzeit kann sich laut HVV je nach Verkehrslage um bis zu 20 Minuten verlängern.

Alternativen: S-Bahn oder Busse

Als Alternative zur U-Bahn empfiehlt der HVV ab Ohlsdorf die S-Bahn-Linien 1 und 11 Richtung Barmbek und weiter in die Innenstadt zu nutzen. Außerdem könnten Busse wie die MetroBus-Linie 19 oder die StadtBus-Linien 118, 179, 292 und 392 genutzt werden.

