U1-Sperrung zwischen Jungfernstieg und Hauptbahnhof Süd Stand: 28.09.2023 11:49 Uhr Fahrgäste der Hamburger Linie U1 müssen sich noch in diesem Jahr auf weitere Einschränkungen einstellen. Zwischen den Haltestellen Jungfernstieg und Hauptbahnhof Süd stehen Bauarbeiten an. Außerdem fährt zwischen Norderstedt Mitte und Garstedt bald ein Pendelzug.

Während die Haltestelle Meßberg weiter barrierefrei ausgebaut wird, muss von Montag, den 9. Oktober, bis einschließlich Sonntag, den 5. November, die U-Bahnlinie 1 zwischen den Stationen Jungfernstieg und Hauptbahnhof Süd gesperrt werden. Die Hochbahn empfiehlt den Fahrgästen, das Schnellbahn- sowie Bus-Netz in der Innenstadt zu nutzen.

Sanierungsarbeiten einer Lärmschutzwand

Bei Sanierungsarbeiten im Bereich Garstedt wurde außerdem festgestellt, dass eine Lärmschutzwand entlang der U1 dringend erneuert werden muss. Im Unterbau ist die Holzkonstruktion marode. Die Sanierungsarbeiten finden von Montag, den 9. Oktober, bis einschließlich Freitag, den 27. Oktober, statt.

Norderstedt: U1-Pendelzug im Oktober

In diesem Zeitraum wird zwischen Norderstedt Mitte und Garstedt ein Pendelzug im 20-Minuten-Takt von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 Uhr und 15.15 Uhr eingesetzt. In Garstedt ist dabei in beiden Richtungen ein Umstieg erforderlich.

Hochbahn: Anschlüsse sollen gehalten werden

Vor 9 Uhr und nach 15.15 Uhr fährt die U1 ihren gewohnten Linienweg im regulären Takt. Die Anschlüsse in Norderstedt zur AKN sowie in Garstedt mit der U1 in Richtung Innenstadt sollen laut Hochbahn zu allen Zeiten im Pendelbetrieb gehalten werden.

Unterdessen gehen die Brückenarbeiten in Wandsbek-Gartenstadt weiter. Dort müssen Fahrgäste der U1 wohl noch bis Mitte Dezember einen Pendelzug nutzen oder in die U3 umsteigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.10.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr