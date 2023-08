Brückenarbeiten an der U1 in Wandsbek laufen nach Plan Stand: 06.08.2023 20:52 Uhr Die am Wochenende angesetzten Brückenarbeiten an der U-Bahnhaltestelle Wandsbek-Gartenstadt sollen in der Nacht zum Montag abgeschlossen werden. Seit Freitag ist die Haltestelle deswegen gesperrt.

Am Sonntag fanden die letzten Montagearbeiten an der neuen U-Bahnbrücke statt. Am Freitag und Sonnabend hatte die Hochbahn die Gleisbrücke der U1 stadteinwärts ausgetauscht und die in Richtung stadtauswärts ausgehoben. Die historischen Brücken werden nun nach Dessau transportiert und dort auseinandergebaut.

Für die Brückenarbeiten wurden eine Teilstrecke der U1 und die Lesserstraße gesperrt. Noch bis zum Betriebsschluss am Sonntag fahren zwischen den U1-Haltestellen Wandsbek-Gartenstadt und Farmsen Busse statt Bahnen.

Sanierung geht weiter - Pendelzüge bis Dezember

In den kommenden Monaten soll der gesamte U-Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt saniert und modernisiert werden. Im Dezember soll dann auch die Brücke in Richtung stadtauswärts eingehoben werden. Bis zur Fertigstellung der Sanierung fahren auf der U1 zwischen den Haltestellen Wandsbek Markt und Wandsbek-Gartenstadt noch bis zum 21. Dezember Pendelzüge im 15-Minuten-Takt. Die Hochbahn wies darauf hin, dass Fahrgäste an beiden Endhaltestellen des Pendelzuges umsteigen müssen. Ab dem 22. Dezember, sollen die U-Bahnen auf der U1 und U3 die Haltestelle wieder uneingeschränkt anfahren können.

Bis Februar 2024 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Die Hochbahn plant mit Gesamtkosten von etwa 22 Millionen Euro. Auf der Webseite der Hochbahn können sich Fahrgäste über das Sanierungsprojekt und aktuelle Fahrpläne informieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 04.08.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr