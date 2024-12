Tschentscher fordert mehr Langstreckenverbindungen ab Hamburg Stand: 13.12.2024 06:45 Uhr Können Fluggäste von Hamburg aus bald direkt in die USA oder nach Asien fliegen? Vielleicht - die Ministerpräsidentenkonferenz will erreichen, dass mehr Fluggesellschaften in Deutschland der Weg frei gemacht wird für die Langstrecke.

Einig sind sich die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer darin, dass Deutschland wirtschaftlich wieder auf die Füße kommen muss. Dazu gehören auch mehr Flughäfen mit Passagier-Verbindungen zu anderen Kontinenten. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte: "Eine große Mehrheit der Länder hat sich der Hamburger Position angeschlossen, dass Fluggesellschaften in Deutschland leichter Start- und Landerechte für Langstreckenverbindungen erhalten sollen."

Neue Langstreckenflüge in die USA und Asien?

Bisher fliegt Lufthansa nach Südamerika, Asien oder USA vorwiegend von München oder Frankfurt aus, nicht aber von Berlin oder Hamburg. Das ist ein Standortnachteil für die Wirtschaft, so Tschentscher und das führt zu klimaschädlichen Zubringerflügen. Weiter sagt Bürgermeister Tschentscher: "Die Bundesregierung wird mit dem Beschluss aufgefordert, die entsprechenden regulatorischen Hürden abzubauen", denn bisher, so Tschentscher, sei der Luftverkehr zu stark reguliert - also welche Fluggesellschaft welches Langstreckenziel anbieten dürfe.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.12.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr