Treffen in Hamburg: Scholz und Macron betonen Solidarität mit Israel Stand: 09.10.2023 18:12 Uhr Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben Israel die uneingeschränkte Solidarität beider Länder versichert. Sie treffen sich in Hamburg für eine gemeinsame Kabinettklausur beider Länder.

Scholz verweist zum Auftakt der zweitägigen deutsch-französischen Kabinettsklausur in Hamburg darauf, dass beide voraussichtlich noch am Abend mit US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premierminister Rishi Sunak sprechen werden. "Dieser Überfall der Hamas auf Israel ist furchtbar, und er ist barbarisch", sagte Scholz. Er betonte: "Der Terror wird nicht gewinnen, der Hass wird nicht siegen, die Gewalt wird nicht triumphieren." Deutschland und Frankreich stünden fest an der Seite Israels.

Noch am Montagabend wollen Scholz und Macron die Lage in Israel und im Gaza-Streifen demnach mit US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premier Rishi Sunak beraten. "Die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland sind sich einig: Es darf nicht zu einem Flächenbrand in der Region werden", betonte Scholz. "Deshalb sollte niemand in dieser Situation den Terror weiter befeuern." Darüber werden man sich auch mit den Partnern in der Region eng abstimmen.

Ankunft in Finkenwerder

Die Politikerinnen und Politiker beider Regierungen landeten am Montag auf dem Airbus-Flughafen in Hamburg-Finkenwerder. Es ist das erste Mal, dass ein solches Treffen mit einer ausländischen Regierung mit Übernachtung stattfindet. Dies solle den "besonderen intensiven Charakter der deutsch-französischen Beziehungen" unterstreichen, erklärte die Bundesregierung. Ziel seien Diskussionen jenseits der Tagesaktualität, betonte der Elysée. Gemeinsame Beschlüsse seien nicht vorgesehen.

Besuch bei Airbus

Zum Auftakt besuchten die beiden Regierungsteams eine Produktionshalle der Airbus-Maschine A320 und sprachen dort mit Mitarbeitenden und Auszubildenden. Airbus gilt als deutsch-französische Erfolgsgeschichte. Beide Seiten hoffen bislang vergeblich auf eine ähnlich erfolgreiche Zusammenarbeit bei anderen deutsch-französischen Vorhaben. Scholz und Macron wollen anschließend gemeinsam vor die Presse treten. Danach stehen gemeinsame Bootsfahrten auf der Elbe - bei grauem Himmel und Nieselregen - auf dem Programm. Für den Bundeskanzler und den Präsidenten ist ein eigenes Schiff vorgesehen, die übrigen Ministerpaare verteilen sich auf zwei weitere Schiffe.

Gespräche über Konflitkthemen

Die bilateralen Treffen in ungewohntem Rahmen sollen Zeit bieten, sich über Konfliktthemen auszutauschen. Davon gibt es derzeit genug, angefangen bei der Debatte um staatliche Subventionen des Strompreises, um die Zukunft des Stabilitätspaktes und die gemeinsamen Rüstungsprojekte. Beim Kampfflugzeug FCAS geht es allmählich voran, beim Kampfpanzer MGCS gibt es zumindest energische Erklärungen beider Minister. Auffällig ist, dass sich beide Seiten nach neuen Partnern umsehen. So hat Frankreich in letzter Zeit Freundschaftsverträge "nach dem Vorbild des Elysée-Vertrags" mit Italien und Spanien unterzeichnet. Zudem schmiedet es eine Allianz atomfreundlicher Staaten. Deutschland hingegen setzt auf andere Staaten beim Aufbau eines europäischen Raketen-Abwehrschilds und möglicherweise auch beim Panzerbau. Kurz vor dem Eintreffen der Regierungsmaschine war der Flughafen von Hamburg wegen einer Terrorwarnung vorübergehend geschlossen worden.

Sperrungen von Elbchaussee und Anlegern

Für die Menschen in Hamburg halten sich die Einschränkungen für das Regierungstreffen in Grenzen. Sperrungen gibt es ab heute Morgen rund um das Hotel Louis C. Jacob in Nienstedten, außerdem an den Anlegern Teufelsbrück (Montagmorgen) und Blankenese (Dienstagmorgen).

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 09.10.2023 | 19:30 Uhr