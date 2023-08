Leuchtturm auf Neuwerk: Sanierung wird teurer Stand: 25.08.2023 20:03 Uhr Er ist das Wahrzeichen von Hamburgs Insel in der Nordsee: Der quadratische Leuchtturm von Neuwerk ist marode und muss saniert werden.

Die Hamburger Finanzbehörde teilte am Freitag mit, dass die Arbeiten an dem Bauwerk mit 21 Millionen Euro doppelt so teuer würden wie zunächst geschätzt. "Natürlich ist klar, dass die Sachen jetzt auch teurer geworden sind durch die Baupreissteigerungen", sagte Finanzsenator Andreas Dressel bei einem Besuch der Insel dem Hamburg Journal. Immerhin ein Sechstel der Kosten sollen vom Bund beglichen werden.

Arbeiten dauern länger als geplant

Auch sollen die Arbeiten erst zum Jahreswechsel 2026/2027 fertig sein, weil sie umfangreicher sind als angenommen. Zuvor war von 2025 die Rede. "In den historischen Zeitläufen dieses Leuchtturms ist ein Jahr früher oder später dann auch nicht die Welt", sagte Dressel.

Aus dem maroden Koloss von 1310 soll ein Gästehaus mit Gastronomie werden - ein Magnet für den Tourismus auf der Insel.

Insel vor Cuxhaven gehört zu Hamburg

Neuwerk befindet sich mitten im Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer. Obwohl die Insel rund 100 Kilometer von Hamburg entfernt vor Cuxhaven liegt, gehört sie zum Bezirk Hamburg-Mitte. Rund 120.000 Gäste besuchen Neuwerk pro Jahr. Die meisten sind Tagesgäste.

Zu wenig Wohnraum

"Mit aktuell nur noch 18 Bewohnern ist Neuwerk an einem kritischen Punkt angekommen", sagte Dressel. "Die Insel benötigt dringend mehr Wohnraum, um den nötigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Übernachtungs- und Gastrobetriebe ein Wohnangebot machen zu können." Auf einer Lagerfläche solle deshalb der Bau von bis zu 10 Wohnungen ermöglicht werden.

