Tödlicher Unfall in Hamburg: Frau von Linienbus überrollt Stand: 08.12.2024 07:57 Uhr Im Hamburger Stadtteil Billstedt ist am frühen Samstagabend eine Fußgängerin von einem rückwärts fahrenden Bus der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) überfahren worden.

Trotz sofortiger Reanimation verstarb die 51-jährige Frau noch am Unfallort in der Kandinskyallee an der U-Bahn-Haltestelle Mümmelmannsberg. Besonders dramatisch: Kurz nach dem Unfall traf die Tochter der verstorbenen Frau an der Unfallstelle ein. Sie hatte sich dort mit ihrer Mutter verabredet.

Ermittlungen zum Unfallhergang laufen

Notfallseelsorgende kümmerten sich um die Tochter sowie um die Zeuginnen und Zeugen des Unfalls. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

